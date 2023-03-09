Расчет «Корнета» уничтожил бронетехнику ВСУ, прорывавшуюся к Водяному в ДНР Фото: ТАСС

Расчет бронебойщиков из 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России при помощи противотанкового ракетного комплекса «Корнет» уничтожил несколько единиц украинской техники на Авдеевском направлении в ДНР, об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, тем самым бойцы сорвали попытку прорыва ВСУ к населенному пункту Водяное.

«Работали с окраин Песок по технике, которая двигалась в сторону Водяного. Оно уже в значительной степени контролируется нами», - рассказал офицер с позывным «Саймон».

Он подчеркнул, что бронебойщики нанесли огневое поражение и высаживающемуся там десанту киевских боевиков.

По его словам, «наши коптерщики осуществляли корректировку работы расчета ПТРК».

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили штаб мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик ДНР.

Кроме того, Евгений Пригожин сообщил, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска.

«Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», - уточнил Пригожин.

Напомним, ПТРК «Корнет» разработан в конце 1990-х годов в КБ приборостроения в Туле. Противотанковая ракета комплекса управляется с помощью лазерного луча, а не проводов, как у предыдущих поколений ПТРК.