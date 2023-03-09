Рамзан Кадыров опубликовал видео с пленными солдатами ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором показал десять пленных в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Не успел ...командир спецназа «Ахмат» …Апты Алаудинов, полностью оправиться от отравления и вернуться на передовую, как его радушно встретила в подвале очередная группа счастливых пленных украинских военнослужащих», - написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что в этот раз пленных оказалось значительно больше. Благодаря успешному наступлению удалось взять в плен десять украинских солдат.

По словам Кадырова, в последнее время «желающих гибнуть за кучку прозападных бандитов и натовских наемников» становится меньше.

Как писал сайт KP.RU, 7 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине завершится до конца текущего года.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», - заявил Кадыров.

Ранее спецназ «Ахмат» совместно со второй бригадой Народной милиции ЛНР отбили стратегически важный опорный пункт во время наступления в ДНР.