Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 9 марта 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал около 00.03 мск.

Помимо этого сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной Киеву территории Херсонской и Донецкой областей.

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2023 года по всей территории Украины три раза объявлялась воздушная тревога. Первые два предупреждающих сигнала прозвучали ранее, последний включили в 15:10.

Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России в ответ на теракт киевского режима на Крымском мосту стали наносить удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушная тревога в регионах Украины объявляется каждый день, иногда - по всей стране.