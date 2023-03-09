Президент Польши назвал полезным для Европы уничтожение «Северного потока» Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу CNN, что не оценивает достоверность сообщений о причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», но считает их уничтожение полезным для Европы.

«Я не знаю, можно ли говорить о том, что это была проукраинская диверсия», - сказал Дуда.

Президент Польши добавил, что «если «Северный поток» прекратит существование и по нему нельзя будет поставлять газ в Европу, то для Европы это будет выгодно, будет полезно».

По его мнению, якобы «Россия использовала газ в качестве инструмента, чтобы доминировать в Европе».

Как писал сайт KP.RU, 7 марта 2023 года газета The New York Times сообщила со ссылкой на разведданные, «Проукраинская группа осуществила нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году, что является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который на несколько месяцев поставил в тупик следователей по обе стороны Атлантики».

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО летом прошлого года.

27 января 2023 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон «вполне удовлетворен» взрывами на «Северных потоках», которые вывели из строя газопровод.

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