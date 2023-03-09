Минобороны РФ: за сутки на Донецком направлении уничтожено более 180 украинских военных Фото: Александр КОЦ

Армия России за сутки на Донецком направлении уничтожила более 180 украинских военных, два танка, три БМП и две гаубицы, об этом заявили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической, армейской авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих», - сообщается в сводке.

В документе указано, что также уничтожены «два танка, три боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

Как писал сайт KP.RU, 4 февраля 2023 года Минобороны РФ сообщало, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику вооруженных сил Украины в 108-ми районах.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях», - говорится в сводке.

В ведомстве подчеркнули, живая сила и военная техника уничтожены в 108-ми районах.

Кроме того, российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожена установка РСЗО, при этом ликвидированы семь боевиков.

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