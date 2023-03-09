Посол РФ Антонов: присуждение террористке из «Азова»* награды в Белом доме является позором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вручение награды International Women of Courage Award Юлии Паевской из националистического полка «Азов»* в Белом доме является прославлением нацизма и позором, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства.

«Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов», - сказал Антонов.

Дипломат уточнил, что Паевская с позывным «Тайра» - украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью.

По его словам, США ради цели насолить России готовы прославлять нацизм.

«Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», - подчеркнул дипломат.

Как писал сайт KP.RU, еще в 2019 году Анатолий Антонов призывал Вашингтон пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма и поддержать Москву в данном в вопросе.

Он напомнил, что каждый год Россия инициирует в ООН принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма и других форм нетерпимости.

5 марта 2023 года Вооруженные силы России поразили командный пункт националистического полка «Азов»* в Запорожской области.

«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов»*, – заявили в Минобороны РФ.

*Признан террористической организацией и запрещен в России.