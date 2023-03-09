Что произошло в ночь на 9 марта

Экс-разведчик США Риттер: Путин резко ответил на попытку Запада развалить Россию Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые пытались в 1990-е годы привести к власти в Москве плутократов, об этом в интервью YouTube-каналу заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«После распада СССР США пытались «добить» новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат», - отметил офицер.

«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: «С нас хватит, Россия поднимется на ноги», - сообщил Риттер.

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