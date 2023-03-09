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НовостиВ мире9 марта 2023 5:45

Зеленский заявил, что Украина не будет применять западное оружие для ударов по территориям России

Президент Украины отметил, что российская территория его не интересует
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский заявил, что Украина не будет применять западное оружие для ударов по территориям России

Зеленский заявил, что Украина не будет применять западное оружие для ударов по территориям России

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать западные дальнобойные вооружения в случае их получения для ударов по российским территориям.

Зеленский отметил, что российская территория его не интересует, а также уточнил, что и вооружения для ответа на обстрелы с другого берега Днепра у украинских войск нет.

«Потому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений дальше, они не смогут нам угрожать», - заявил украинский лидер в интервью CNN, уточнив, что, украинской он имеет ввиду территорию в границах 1991 года.

Напомним, в конце февраля этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен использовать истребители и дальнобойное оружие при поставках западными странами для того, чтобы наносить удары по России, но собирается применять такое вооружение «для освобождения территорий».