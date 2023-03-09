Зеленский заявил, что Украина не будет применять западное оружие для ударов по территориям России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать западные дальнобойные вооружения в случае их получения для ударов по российским территориям.

Зеленский отметил, что российская территория его не интересует, а также уточнил, что и вооружения для ответа на обстрелы с другого берега Днепра у украинских войск нет.

«Потому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений дальше, они не смогут нам угрожать», - заявил украинский лидер в интервью CNN, уточнив, что, украинской он имеет ввиду территорию в границах 1991 года.

Напомним, в конце февраля этого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен использовать истребители и дальнобойное оружие при поставках западными странами для того, чтобы наносить удары по России, но собирается применять такое вооружение «для освобождения территорий».