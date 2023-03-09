Россиянам напомнили о семи нерабочих днях в майские праздники

Россиян ждут длинные выходные в майские праздники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В майские праздники россиян ждут семь нерабочих дней. Об этом напомнила в беседе с РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

Дополнительные выходные будут в связи с Днем Победы и Праздником Весны и Труда.

"На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая", - уточнила Санина.

По ее словам, предпраздничных дней, когда рабочий день сокращается на час, официально утвержденным правительством России календарем в апреле и мае не предусмотрено. Тем не менее, работодатели по собственному усмотрению вправе позволить сотрудникам работать на час меньше перед праздниками, добавила собеседница агентства.

Напомним, что работа в праздники и выходные – дело хоть и не самое приятное, но зато прибыльное. Если работодатель попросит потрудиться в эти дни, оплата должна быть двойной. Либо начальник обязан предоставить дополнительный день отдыха.