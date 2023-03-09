Конгрессмен Лэмборн призвал власти США стремиться к закрытию "Росатома"

Американский конгрессмен призвал Белый дом "закрыть" "Росатом" Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов должны противодействовать партнерству российской госкорпорации "Росатом" с Китаем, заявил глава комитета по стратегическим силам палаты представителей Конгресса США Дуг Лэмборн.

По его словам, "Росатом" сотрудничает с Пекином, тем самым помогая ему расширить ядерный арсенал.

"Надеюсь, мы увидим комплексную стратегию администрации, чтобы разрушить эти отношения и в идеале - закрыть "Росатом", - заявил Лэмборн.

Как ранее писал сайт KP.RU, разведка США назвала ядерный арсенал России самым мощным в мире. По оценке американских военных экспертов, это позволяет Москве сохранять уверенность, что она способна сдерживать потенциальных противников, в том числе Вашингтон и его союзников.

Напомним, санкции Великобритании в отношении руководства "Росатома" ставят под угрозу международную ядерную безопасность, заявили в госкорпорации. Компания заверила, что будет выполнять все международные контракты до тех пор, пока это возможно. В "Росатоме" уточнили, что предприняли все необходимое, чтобы не допустить влияния рестрикций Великобритании на свой бизнес.