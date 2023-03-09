Михаил Мишустин сыграл на рояле мелодию из рок-оперы «Юнона и Авось» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире Первого канала в честь творческого вечера композитора Алексея Рыбникова исполнил на рояле романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось».

В своем видеообращении глава российского правительства указал на вклад композитора в становление целого поколения российских граждан, напомнив также, что именно Рыбников написал музыку для детских кинофильмов «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь», а также «Буратино». Как заявил Мишустин, в его юношестве произведения композитора можно было услышать повсюду.

«Все это до сих пор живет, и это знает наше нынешнее поколение, я даже попробую что-то сыграть», - заявил глава российского правительства, начиная свое выступление, а завершая игру на инструменте, отметил: «Ну разве это не волшебно?».

Мишустин также пожелал Рыбникову удачи и здоровья, поблагодарив за творчество и «детство миллионов мальчишек и девчонок».

Напомним, композитор и народный артист РФ Алексей Рыбников родился 17 июля 1945 года. Известным он стал благодаря рок-операм «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», а также «Юнона и Авось».