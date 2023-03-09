Минюст США получил ордер на арест самолета «Роснефти» из-за санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США получили судебный ордер на арест принадлежащего компании «Роснефть» самолета Boeing 737-7JU, который, как предполагается, на данный момент находится в России. Об этом заявил Минюст США.

«Сегодня США объявляют о получении ордера на арест самолета Boeing 737-7JU российской энергетической компании "Роснефть" во главе с Игорем Ивановичем Сечиным», - сказано в заявлении, где утоняется, что Окружной суд США санкционировал данное изъятие, установив «возможную причину ареста самолета как нарушение Закона о реформе экспортного контроля и недавних санкций».

В ведомстве отметили, что антироссийские санкционные ограничения вводят запрет произведенным в Соединенных Штатах самолетам летать в Россию без наличия действующей лицензии. В заявлении говорится о том, что этот борт в нарушение законов США «не менее семи раз покидал и возвращался в Россию».

Напомним, в марте прошлого года западные страны ввели запрет поставки иностранных самолетов и запчастей в Россию, но в ноябре того же года США сняли часть санкций с российских Boeing.