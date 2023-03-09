В феврале россияне стали активнее искать работу на удаленке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне стали активнее искать работу на удаленке. По итогам февраля 2023 года соискательская активность по таким позициям выросла на 79%. Таковы данные исследования «Авито Работа».

Как отмечают эксперты, интерес к дистанционке растет как в маленьких, так и крупных городах. Для жителей небольших населенных пунктов, удаленка – это возможность хороших заработков, так как можно сотрудничать сразу с несколькими работодателями.

Самые востребованные направления для удаленки:

Фитнес, салоны красоты – 79%

IT, интернет, телеком – 39% откликов,

Маркетинг, реклама, PR- 38%,

Банки, инвестиции - 27%,

Страхование – 18%,

Бухгалтерия, финансы - 17%.

Такой высокий рост в сфере индустрии красоты и спорта связан с новыми вводными, которые были получены во время пандемии. Теперь популярны онлайн-тренировки, онлайн-консультации диетологов, стилистов, визажистов, пишет RT.

Тем временем, сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, что самое сложное в поиске работы для мужчин и женщин. Мужчины чаще отмечали сложность поиска подходящих вакансий, чем женщины: 45% и 39% соответственно. Однако мужчинам проще проходить собеседования: о сложностях на этом этапе рассказали 28% женщин и 16% мужчин, пишет "Газета.Ru".

Настроения медиков и специалистов в сфере добычи полезных ископаемых улучшились на рынке труда в феврале текущего года. Хуже всего приходится IT-специалистам, профессионалам в сфере развлечений и массмедиа, пишет "360".

Многие работодатели стали активнее сотрудничать с внештатниками. Внештатных сотрудников нанимает 53% российских компаний. Причем, каждая 10-я организация использует довольно большой штат таких специалистов - 30-50 человек, пишет "Российская газета". Большинство работодателей - 70% сотрудничают не более чем с 10 внештатниками.