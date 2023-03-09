Советник Эрдогана заявил о планах Турции организовать встречу Путина и Зеленского в апреле 2023 года Фото: REUTERS

Член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш в Стамбуле Чагры Эрхан в беседе с Lenta.ru сказал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен организовать встречу российского и украинских лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в апреле 2023 года в Стамбуле.

Эрхан отметил, что на данный момент достаточно сложно судить о том, получится ли у турецкого лидера организовать такие переговоры. По его словам, сделать это затруднительно, поскольку на Эрдогана оказывают давление Вашингтон и Лондон, стремящиеся к продолжению боевых действий, а также выступающие против любых переговоров с Москвой.

«Единственная миссия Турции сейчас состоит в создании условий для того, чтобы президенты Путин и Зеленский встретились хотя бы единожды и поговорили напрямую, без иностранного вмешательства», - сказал советник турецкого лидера, отметив, что только в этом формате конфликтующие стороны способны прийти к компромиссному решению мирного урегулированию.

Напомним, ранее Эрдоган в телефонных разговорах с российским президентом, а также с украинским лидером, сообщил, что Анкара готова внести свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, а также желает скорейшего установления мира.

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