FT: Запад признает, что украинские войска несут потери по всей линии соприкосновения Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери по всей линии соприкосновения. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на неназванного западного чиновника.

«Украина теряет людей по всей линии фронта», - приводит издание слова своего собеседника.

Издание также приводит заявление одного из украинских военных, который на данный момент находится в Артемовске. По его словам, ситуация ухудшается с каждым днем. «Атакуют со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», - заявляет солдат ВСУ.

Напомним, днем ранее, 8 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что город Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) может в ближайшие дни перейти под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Как писал сайт KP.RU, генсек альянса призвал страны блока продолжить поддержку Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Будете платить и каяться»: Дмитрий «Гоблин» Пучков раскрыл, зачем на Западе перевирают правду о России (подробнее)