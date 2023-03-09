Кулеба прокомментировал версию о подрыве «Северных потоков» проукраинской группировкой Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал публикацию в СМИ о причастности к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» проукраинской группировки, заявив, что Киев не имеют к этой диверсии никакого отношения.

«Мое правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью итальянской газете La Repubblica.

Напомним, во вторник, 7 марта, газета New York Times написала, что, согласно заявлениям конгрессменов США, диверсии на «Северных потоках» были организованы некой проукраинской группировкой. Как писал сайт KP.RU, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял такие заявления, назвав этот план нелепой пропагандой.

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