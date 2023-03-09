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НовостиВ мире9 марта 2023 8:29

В Китае осудили США за попытки скрыть правду о взрывах на "Северных потоках"

Global Times: США "мутят воду" в истории с взрывами "Северных потоков"
Сергей ЧИКОВ
Вашингтон пытается создать хаос в информационном поле на тему взрывов "Северных потоков"

Вашингтон пытается создать хаос в информационном поле на тему взрывов "Северных потоков"

Фото: REUTERS

США использует новые версии подрыва газопроводов “Северные потоки” в целях дестабилизировать информационное поле и отвести подозрения от себя. Такое мнение представлено в китайском подразделении газеты Global Times.

По мнению авторов статьи, Вашингтон намеренно продвигает версию с “проукраинской группировкой” для отведения подозрений от себя, а также с целью усилить сдерживание своих трансатлантических союзников. Отдельно в статье заметили, что возможность проведения честного расследования инцидента под эгидой ООН маловероятна.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о новом расследовании, опубликованном газетой New York Times, в котором Америка нашла след неизвестной “проукраинской группировки”. Автор расследования о причастности США к взрывам на газопроводах Сеймур Херш высмеял публикацию NYT за отсутствие каких-либо источников информации, и анонсировал продолжение собственного расследования.