Вашингтон пытается создать хаос в информационном поле на тему взрывов "Северных потоков" Фото: REUTERS

США использует новые версии подрыва газопроводов “Северные потоки” в целях дестабилизировать информационное поле и отвести подозрения от себя. Такое мнение представлено в китайском подразделении газеты Global Times.

По мнению авторов статьи, Вашингтон намеренно продвигает версию с “проукраинской группировкой” для отведения подозрений от себя, а также с целью усилить сдерживание своих трансатлантических союзников. Отдельно в статье заметили, что возможность проведения честного расследования инцидента под эгидой ООН маловероятна.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о новом расследовании, опубликованном газетой New York Times, в котором Америка нашла след неизвестной “проукраинской группировки”. Автор расследования о причастности США к взрывам на газопроводах Сеймур Херш высмеял публикацию NYT за отсутствие каких-либо источников информации, и анонсировал продолжение собственного расследования.