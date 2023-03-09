Директор Птахи подтвердил, что рэпер не выходит на связь после обстрела в ДНР

Рэпер Птаха. Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Популярный российский рэпер, экс-участник группы Centr Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, не выходит на связь после того, как попал под обстрел в Донецкой Народной Республике, куда он отправился накануне. Информацию об этом подтвердила ТАСС PR-директор музыканта Марина Евстифеева.

"На связь он не выходил, телефон отключен", - уточнила Евстифеева.

По ее словам, Птаха отправился в Донецк с гуманитарной помощью и планировал дать благотворительный концерт для участников спецоперации. Поездка должна была занять примерно неделю, уточнила PR-директор рэпера.

Как ранее писал сайт KP.RU, в распоряжении "Комсомолки" оказалось шестисекундное видео, на котором видно, что облаченный в защиту Птаха смотрит в кадр, а затем роняет телефон, продолжающий съемку. Фоном звучит треск стрелкового оружия. С тех пор связи с музыкантом нет.