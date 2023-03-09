Глава МВД Сингапура заявил о противоречии в ситуации с Украиной

Глава МВД Сингапура заявил противоречии в ситуации с Украиной Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Сингапура Касивисванатан Шаугнмам высказал мнение о некоторых принципах, которые касаются самоопределения государства и могут противоречить друг другу. По его словам, данное противоречие показала ситуация на Украине.

Глава ведомства выступил с речью о последствиях и перспективах украинского конфликта для Юго-Восточной Азии. Он напомнил о двух базовых принципах международного права: Согласно первому одни страны не должны укреплять свою безопасность за счет других, согласно второму - все страны имеют право выбирать, с кем заключать военные и политические союзы.

Шаугнмам отметил, что о первом принципе в отношении России долгое время напоминала Россия, а второго придерживались США и Запад.

«Эти два принципа могут противоречить друг другу. Но, учитывая противоречие, каждая держава выберет один из этих принципов, наиболее соответствующих их интересам», - приводит Channel NewsAsia слова министра.

Напомним, днем ранее, 8 марта, российский президент Владимир Путин заявил о том, что Россия столкнулась с прямыми угрозами для безопасности и суверенитета.