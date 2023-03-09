Nikkei Asia: китайские эксперты предсказывают окончание конфликта на Украине летом 2023 года

Китайские эксперты спрогнозировали окончание украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План мирного урегулирования украинского конфликта был составлен на основании прогнозов китайских военных экспертов, сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству. По мнению военных экспертов Пекина, конфликт должен завершиться летом 2023 года.

Также в статье японской газеты отмечено, что Китай и ранее призывал к прекращению огня, однако избегал конкретных действий. По мнению авторов статьи, причиной изменения активности Китая послужил отчет аналитического центра китайской академии военных наук (AMS). В их докладе говорится о том, что к лету 2023 года ресурсы участников конфликта "истощатся” для продолжения активных действий, а преимущество останется на стороне России. На основании прогнозов AMS Пекин и приступил к созданию плана мирного урегулирования, заявляют авторы статьи.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о плане Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, в котором Пекин настаивает на том, что диалог и переговоры - это единственный путь для урегулирования кризиса на Украине, и призвал всех отказаться от менталитета холодной войны.