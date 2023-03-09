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НовостиПолитика9 марта 2023 9:32

Nikkei Asia: китайские эксперты предсказывают окончание конфликта на Украине летом 2023 года

По мнению военных экспертов, преимущество будет на стороне России
Сергей ЧИКОВ
Китайские эксперты спрогнозировали окончание украинского конфликта

Китайские эксперты спрогнозировали окончание украинского конфликта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План мирного урегулирования украинского конфликта был составлен на основании прогнозов китайских военных экспертов, сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на источники, близкие к китайскому правительству. По мнению военных экспертов Пекина, конфликт должен завершиться летом 2023 года.

Также в статье японской газеты отмечено, что Китай и ранее призывал к прекращению огня, однако избегал конкретных действий. По мнению авторов статьи, причиной изменения активности Китая послужил отчет аналитического центра китайской академии военных наук (AMS). В их докладе говорится о том, что к лету 2023 года ресурсы участников конфликта "истощатся” для продолжения активных действий, а преимущество останется на стороне России. На основании прогнозов AMS Пекин и приступил к созданию плана мирного урегулирования, заявляют авторы статьи.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о плане Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, в котором Пекин настаивает на том, что диалог и переговоры - это единственный путь для урегулирования кризиса на Украине, и призвал всех отказаться от менталитета холодной войны.