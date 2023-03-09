Губернатор Богомаз заявил, что украинский беспилотник сбит над Брянской областью в Навле/ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа около поселка Навля.

«Системой ПВО Вооруженных сил РФ в районе поселка Навля был сбит БПЛА ВСУ самолетного типа. Беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет», - написал в своем Telegram-канале глава региона, уточнив, что на данный момент на месте находятся оперативные службы.

Пока неизвестны другие подробности в связи с данным инцидентом с беспилотником украинских войск.

Напомним, на прошлой неделе Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить атаку беспилотными летательными аппаратами на объекты в Крыму. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, дроны были сбиты российскими ПВО.