Песков прокомментировал протесты в Грузии

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с протестами в Грузии, начавшимися из-за закона об иноагентах, вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 марта 2023 года.

Пресс-секретарь президента России добавил, что для страны важно, чтобы на периметре государственных границ была спокойная обстановка.

Дмитрий Песков также добавил, что Кремль не имеет никакого отношения к законопроекту, после которого в Грузии начались массовые демонстрации, напомнив, что первооткрывателями в данной сфере были Соединенные Штаты.

"Мы не имеем ни малейшего желания каким-то образом комментировать или вмешиваться в эти дела, мы не имеем к ним никакого отношения", - подчеркнул Песков, рекомендовав российским гражданам держаться подальше от мест проведения акций протеста.

Напомним, глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас обвинил Соединенные Штаты и Евросоюз в намерении сместить власти Грузии путем государственного переворота. По его словам, Вашингтон и Брюссель жестко ограничивают иностранное вмешательство в свои внутренние дела, но критикуют за это же Тбилиси.

Как писал сайт KP.RU, в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских "коктейлями Молотова". А сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели. Спецназовцы применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать собравшихся возле парламента в Тбилиси протестующих.