Дмитрий Киселев заявил о намерении США расчленить и подчинить Россию Фото: пресс-служба ВГТРК

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что США не устраивает целостность России и русских как целостного народа. По мнению Киселева, план Америки состоит в уничтожении нашего единства, в расчленении России и подчинении ее народов.

- Процессы, которые сегодня происходят между Россией и возглавляемой Америкой западной коалицией, абсолютно бескомпромиссны и неизбежны, - заявил Киселев на подписании соглашения о подготовке высококвалифицированных специалистов с Институтом стран Азии и Африки.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как в США опубликовали карту раздробленной на 17 частей России. Карта была опубликована на официальном сайте Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

О намерении Запада расчленить Россию из-за ее самостоятельного курса заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.