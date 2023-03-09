Прокурор Приднестровья заявил, что СБУ планировали совершить теракт в центре Тирасполя Фото: ТАСС

Теракт, о предотвращении которого сообщило Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики (ПМР), должен был произойти в центре Тирасполя, заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий.

«Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был на устранение первых лиц государства. Кроме того, может быть не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв, поскольку теракт должен был быть осуществлен в центральной части Тирасполя», – сказал он телеканалу «Первому Приднестровский».

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 9 марта, Министерство государственной безопасности ПМР заявило о предотвращении покушения на лидера Приднестровья Вадима Красносельского, отметив, что преступление планировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Напомним, в конце февраля этого года Министерство обороны РФ заявило о признаках подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) к вторжению в Приднестровье. Как отмечало ведомство, было зарегистрировано серьезное скопление личного состава украинских войск и техники на границе.