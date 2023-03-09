Песков призвал россиян в Грузии избегать мест уличных беспорядков Фото: REUTERS

Гражданам России, находящимся сейчас в Грузии, следует держаться подальше от мест уличных беспорядков, посоветовал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», – заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как отметил Песков, Кремль не хочет комментировать или вмешиваться события в Грузии и не имеет к ним никакого отношения.

Как писал сайт KP.RU, в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова». Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели, применив слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать собравшихся возле парламента Грузии протестующих.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». После критики первой инициативы со стороны оппозиции парламентское большинство утвердило более жесткий вариант проекта, который является почти дословным переводом аналогичного закона в США.

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