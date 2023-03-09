Ле Пен заявила о риске «столетней войны» при продолжении поставок оружия Украине Фото: REUTERS

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что если другие страны продолжат поставлять Киеву военную технику, а также боеприпасы, то возможно начнется мировая «столетняя война».

«Если мы продолжим поставлять вооружения ... Украине, лишая их нашу собственную армию, тогда перед нами «столетняя война», - заявила политик во время заседания во французском парламенте.

Ле Пен назвала единственно верным решением заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом, а также высказала опасения втягивания в вооруженный конфликт Североатлантический альянс, поскольку это будет означать мировую войну. Она также указывает на то, что к конфликту может подключиться Китай.

«Поставки наступательных вооружений тревожат нас, потому что это может ... способствовать перерастанию территориального конфликта в мировой», - добавила она, отметив, что Украина не способна победить без вступления в конфликт НАТО.

Напомним, ранее Ле Пен выступила против поставок Киеву тяжелых танков, отметив, что это усугубит конфликт.

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