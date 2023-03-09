Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ контратаковать в Артемовске Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаковать на одном из участков в Артемовске, однако российские войска отбили атаку, сообщил временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Противник пытался контратаковать на одном из участков там, но ничего не получилось. Наши подразделения там продвигаются», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в четверг, 9 марта, бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что населенный пункт Дубово-Василевка, расположенный к северо-западу от Артемовска, перешел под полный контроль российских сил.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, заявил, что российские военные взяли под контроль почти половину Артемовска, а также все дороги, которые ведут к городу.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об усилении группировки ВСУ в Артемовске. Он полагает, что Киев намерен таким образом избежать окружения российскими войсками.

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