Строители установили первый пролет железнодорожной части Крымского моста Фото: Юлия МАРКИНА

На железнодорожной части Крымского моста завершена установка первого пролета, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Сегодня завершен монтаж первого пролета железнодорожной части. Все идет по графику. На объекте работают 260 человек, задействовано 29 единиц техники», – приводит слова вице-премьера «КП – Севастополь».

По словам Хуснуллина, монтаж пролета занял всего два дня. Строителям осталось заменить еще один поврежденный пролет – это планируется сделать до конца апреля, сообщил он. Затем начнутся работы по устройству монтажных стыков, деформационных швов, верхнего строения пути и монтажу инженерных систем и освещения.

Напомним, ранее Хуснуллин говорил, что работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны завершиться к середине лета 2023 года.

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