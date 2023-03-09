Советник Эрдогана назвал основное условие для мирных переговоров Москвы и Киева Фото: REUTERS

Советник Эрдогана Чагры Эрхан рассказал, какой ключевой шаг необходим для запуска переговоров России и Украины. Член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте и ректор университета Алтынбаш отметил в разговоре с Lenta.ru, что для начала стороны должны заключить перемирие.

Чтобы переговоры на министерском уровне состоялись, необходим хотя бы месяц перемирия, считает политик.

Также советник Эрдогана выразил уверенность, что стороны обязательно выдвинут условия для заключения мира и Москве придется пойти на уступки, чтобы прекращение огня состоялось. Эрхан подчеркнул, что на решения Киева влияет Запад, который заинтересован в продолжении конфликта.

Напомним, ранее стало известно, что Турция планирует организовать мирные переговоры России и Украины в апреле 2023 года. При этом отмечалось, что на Эрдогана также давят Вашингтон и Лондон, которые не хотят, чтобы конфликт прекращался.

В тот же день Зеленский заявил, что возможности для переговоров он не видит, несмотря на то, что есть риск начала третьей мировой. Об этом писал Пятый канал.

В интервью RG.RU профессор Федор Лукьянов рассказывал, что сейчас Эрдоган нацелен на качественное повышение статуса Турции в международных делах. При этом, в случае если на ближайших президентских выборах его сменит другой политик, курс Анкары не изменится.

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