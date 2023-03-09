Песков заявил, что Россия не имеет отношения к закону об иноагентах в Грузии

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не имеет никакого отношения к закону об иностранных агентах в Грузии, подобная практика началась в Соединенных Штатах еще в 30-х годах XX века.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова американского посла в Тбилиси Келли Дегнана. Последний выразил мнение, что законопроект якобы скорее является аналогом российского, нежели американского.

"Ничего там Кремлем не вдохновлялось, - подчеркнул Песков. - И Кремль здесь абсолютно ни при чем".

По его словам, грузинский вариант закона похож на аналогичный в США, но только "гораздо мягче по своей сути".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ситуация с протестами в Грузии, начавшимися из-за закона об иноагентах, вызывает обеспокоенность Москвы. Официальный представитель Кремля добавил, что для страны важно, чтобы на периметре государственных границ была спокойная обстановка.

Напомним, ранее в парламент Грузии внесли два законопроекта об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". После критики первой инициативы со стороны оппозиции парламентское большинство утвердило более жесткий вариант проекта, который является почти дословным переводом аналогичного закона в США. После массовых протестов инициатива была отозвана.

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