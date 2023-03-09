Совет финансового рынка и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) определили лучшие организации и работников сферы пенсионного обеспечения в 2022 году. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» награжден почетным дипломом Совета финансового рынка. Профессиональным сообществом отмечен вклад фонда в развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения граждан.

Знаком «Отличник финансового рынка» Совета финансового рынка, а также благодарностями и почетными грамотами НАПФ награждены руководители и специалисты НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по итогам работы в 2022 году.

Совет финансового рынка создан в 2012 году, в его состав входят саморегулируемые организации и профессиональные некоммерческие объединения участников финансового рынка, включая НАПФ.