Воздушная тревога объявлена по всей Украине после удара возмездия России

Воздушная тревога повторно объявлена во всех украинских регионах 9 марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины в четверг, 9 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как следует из представленных данных, повторно воздушная тревога объявлена около 14:00 по московскому времени.

Ранее сирены завыли во всех украинских областях утром того же дня. Украинские журналисты и местные власти сообщали о взрывах в нескольких регионах, а также о масштабных отключениях электроэнергии. Например, без света остался весь Харьков. Не обошли проблемы с электроснабжением и Киев.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ заявило, что в четверг, 9 марта, были нанесены удары возмездия по Украине, ставшие ответом за террористические акции, совершенные ранее в Брянской области. Целью ударов стали ключевые элементы военной инфраструктуры страны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.