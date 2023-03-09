КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря Фото: REUTERS

Корейская Народной-Демократическая республика запустила баллистическую ракету малой дальности в направлении Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По информации агентства Yonhap, пуск ракеты из района города Нампхо зафиксировали в 12:20 по московскому времени. Как отметили южнокорейские военные, Сеул в тесном сотрудничестве с Вашингтоном «поддерживает полную готовность, усилив наблюдение и бдительность».

Напомним, Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря 20 февраля 2023.

Ранее сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон – заявила, что северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты никогда не будут нацелены на территорию Южной Кореи. Она отметила, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.