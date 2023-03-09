Лавров сообщил о блокировке Украиной договоренности по защитной зоне Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренность о создании защитной зоны около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была уже близка, однако Киев ее заблокировал.

«Договоренность была близка, мы готовы были ее поддержать, но она была заблокирована Киевом, который как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о перспективах зерновой сделки с демилитаризацией Запорожской АЭС.

«Ни о какой демилитаризации никто, кроме самой Украины, никогда не вел никакой речи», — отметил российский министр, добавив, что Россия вела активно переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по вопросу создания зоны ядерной безопасности вокруг атомной электростанции.

Напомним, сегодня, 9 марта, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина полностью остановила подачу электричества на Запорожскую АЭС.