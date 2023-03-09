«Все заполнилось пылью, началась паника»: Очевидец рассказал про первые минуты после взрыва газа в пятиэтажке в Чите Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очевидец взрыва газа в жилом доме в Чите рассказал Газете.ru, что после ЧП у людей началась паника, повреждения здания оказались сильными. Аварийные службы приехали быстро, всего за 5-10 минут.

— Я видел взрыв. Все заполнилось пылью, он был довольно сильный. Паника была, повреждения (здания), конечно, ужасные. Повреждено квартир 6, может, больше, — поделился мужчина.

Напомним, что от взрыва бытового газа в пятиэтажке в Чите были разрушены два этажа жилого дома. МЧС сообщало, что причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона. В больницы попали три человека, среди них один ребенок. Погибших нет.

Телеканал «360» опубликовал снимки с места происшествия. На них видны ужасные разрушения. Пострадал, в том числе и соседний дом, где выбиты стекла.

Life.ru сообщает, что три года до инцидента жители пострадавшего дома жили без газа. 9 марта подачу возобновили, после чего прогремел взрыв.