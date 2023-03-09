Лавров раскритиковал генсека ООН за предвзятость по украинскому кризису

Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в предвзятости. Лавров заметил, что главное административное лицо ООН по уставу организации должно занимать нейтральную позицию, но в очередной раз Гуттериш не смог этого сделать, и подписался под односторонние украинские требования.

По словам Лаврова, глава ООН пытался увязать продление зерновой сделки с демилитаризацией ЗАЭС. Киев выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС, и блокирует инициативы России.

Отдельно глава МИД напомнил, что глава ООН и его секретариат воздерживаются от разговоров о беспристрастном расследовании взрывов на российских газопроводах “Северные потоки”. Министр заявил, что вместо активной вовлеченности со стороны ООН наблюдается полная пассивность и отстраненность.

Напомним, ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были «задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». Пострадавших нет, небольшое повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец».