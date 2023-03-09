Глава Минобороны Турции сообщил о переговорах по продлению зерновой сделки с Россией, Украиной и ООН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Турции проводят переговоры по продлению зерновой сделки с Россией, Украиной и Организацией объединенных наций, сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

«Мы проводим переговоры с ООН, Украиной и РФ по вопросу продления зернового соглашения и надеемся на его пролонгацию», – сказал министр в эфире телеканала TRT.

По словам Акара, Украина и Россия выразили позитивное отношение к повторному продлению сделки.

Напомним, ранее стало известно, что Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки. Онлайн-переговоры направлены на то, чтобы Украина могла продолжать поставлять зерно на мировые рынки. При этом украинская сторона в курсе, что ее партнеры также обсуждают условия продления сделки с Россией.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля заявил, что у России остается много вопросов по реализации зерновой сделки, которая истекает 18 марта 2023.