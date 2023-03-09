Глава Росфинмониторинга доложил Путину о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой» Фото: министерство культуры и туризма Московской области

Росфинмониторинг выявил преступную группу, которая использовала для присвоения 100 млн рублей «Пушкинскую карту», которая дает возможность молодежи посещать театры, музеи, а также прочие культурные заведения. Такое заявление сделал глава ведомства Юрий Чиханчин в четверг, 9 марта, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект «Пушкинская карта» … Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», - доложил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин уточнил, что преступная группировка организовывала мнимые списки людей, которые должны были получить льготы. Отмечается, что на данный момент все участники группы были задержаны, а их активы арестованы. По словам главы ведомства, аналогичная схема использовалась с туристическим кешбэком.

Напомним, в конце января этого года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о намерении запустить в Московской области аналог «Пушкинской карты» для старшего поколения.