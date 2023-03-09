Песков считает, что подрывы «Северных потоков» могли совершить только спецслужбы Фото: REUTERS

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могли совершить только спецслужбы, вряд ли к ним причастны некие «проукраинские личности», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С трудом в это верится. Это слишком сложная задача, которая, наверное, по плечу только хорошо обученной спецслужбе, коих не так много в мире», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам.

Песков назвал абсурдной версию о причастности к подрывам газопроводов России. Он также отметил, что Москва продолжит добиваться прозрачного расследования диверсий на «Северных потоках».

Ранее стало известно, что ЦРУ летом 2022 года направило спецслужбам Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток».

На этой неделе New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.