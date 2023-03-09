Песков усомнился в причастности «проукраинского Доктора Зло» к подрывам «Северных потоков»

Песков усомнился в причастности «проукраинских личностей» к подрывам «Северных потоков» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» вряд ли могли быть причастны «проукраинские личности», поскольку такая диверсия под силу только спецслужбам, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается проукраинского какого-то доктора Зло, который это организовал, то с трудом в это верится. Слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной спецслужбе, коих не так много в нашем мире», – заявил он журналистам.

Как отметил пресс-секретарь президента России, в западных СМИ синхронно начали публиковаться материалы о заказчиках терактов на газопроводах. По мнению Пескова, у США и Великобритании «явно много неловкостей из-за этого в отношениях с немцами». Россия продолжит требовать прозрачного расследования диверсий на «Северных потоках», поскольку это слишком опасный прецедент по совершению теракта против критически важной инфраструктуры, добавил представитель Кремля.

Напомним, на этой неделе газета New York Times заявила, что, по мнению конгрессменов США, теракт на газопроводах был организован некой проукраинской группировкой.

Позже сообщалось, что ЦРУ летом 2022 года направило спецслужбам Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на трубопроводе «Северный поток».