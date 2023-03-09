МЧС опровергло сообщение о воздушной тревоге в Москве Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Объявление воздушной тревоги, прозвучавшее в эфирах радиостанций и телеканалов Москвы в четверг, 9 марта, было ложным, серверы СМИ были взломаны хакерами, заявили в Главном управлении МЧС столицы.

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, 28 февраля МЧС России заявило, что объявленная в некоторых регионах страны воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций и телеканалов в результате хакерской атаки.

Незадолго до этого в ведомстве опровергли заявление о воздушной тревоге в ряде регионах России, заявив, что ложная информация об угрозе ракетного удара прозвучала по радио ряда субъектов из-за хакерской атаки.