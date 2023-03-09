Самолет Boeing 737 аварийно сел в Санкт-Петербурге после сигнала тревоги

Пассажирский Boeing 737, вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, через 10 минут подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет успел подняться на высоту около 3 тыс. метров над городом. После сигнала тревоги он начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.

Сейчас борт благополучно приземлился в Пулково. Причины и подробности инцидента пока не раскрывают.

По предварительным данным, никто не пострадал. Также сообщается, что причиной экстренной посадки могла стать попавшая в двигатель птица.

Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из аэропорта Волгограда из-за технических неполадок. Диспетчер заметил две вспышки в районе правого двигателя, которые не привели к возгоранию. Рейс в Москву должен был состояться вечером 8 марта, но в итоге пассажиров отправили другим бортом утром следующего дня.