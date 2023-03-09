Моя волна панк-рока: Яндекс.Музыка создала вселенную «Короля и Шута»

Яндекс Музыка запустила Мою волну панк-рока

В приложении Яндекс.Музыка появилась Моя волна панк-рока с названием «”Король и Шут” и панки». В ней можно услышать песни «Короля и Шута», а также других схожих по духу исполнителей. Моя волна панк-рока даст слушателям возможность познакомиться с субкультурой свободы и расширить свой музыкальный кругозор. Для каждого слушателя яндекс сформирует свой особенный поток, учитывающий предпочтения пользователя и меняющийся вместе с настроением.

Для полного погружения в панк-культуру Яндекс.Музыка изучила песни группы с наибольшим количеством лайков и создала музыкальные карты с персонажами — с Лесником, Ведьмой, Конюхом и другими. Иллюстрации героев созданы в стилистике группы одним из ее лидеров Андреем «Князем» Князевым, который создал большую часть обложек для музыкальных альбомов «Король и Шут».

У каждого персонажа из вселенной «Короля и Шута» особые характеристики, навыки и уникальный плейлист с самыми прослушиваемыми треками сервиса Яндекс Музыка. Также в Яндексе сообщили о появлении в сервисе “время клипов” культовых клипов группы с улучшенным нейросетями качеством.

Также Яндекс.Музыка представила специальную экспозицию на выставке «Панк-культура. Король и Шут» в Центре современного искусства «Винзавод». Экспозиция представляет собой пространство в стиле аутентичного винилового магазина, в котором собрана коллекция из 42 культовых панк-альбомов. Собранный архив пластинок представлен как родоначальниками жанра, так и культовыми отечественными коллективами. После выхода одноименного сериала о культовой группе, количество прослушиваний треков группы на Яндекс Музыке выросло в два раза в сравнении с показателями начала февраля.