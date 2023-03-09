Лавров заявил о содействии Саудовской Аравии обмену пленными между Россией и Украиной 7 марта 2023

Лавров заявил о содействии Саудовской Аравии обмену пленными между Россией и Украиной Фото: REUTERS

Власти Саудовской Аравии содействовали обмену военнопленными между Россией и Украиной, который произошел во вторник, 7 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В значительной степени договоренности, которые позволили это реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как отметил глава российского МИД, инициативы Эр-Рияда и позиция саудовских властей по конфликту на Украине не ограничиваются обменом военнопленными. По словам Лаврова, королевство заинтересовано в поиске общеприемлемых решений и делает свой вклад в усилия, которые Москва могла бы расценивать как основу для начала серьезного разговора с Киевом.

Как писал сайт KP.RU, ранее Россия смогла вернуть 90 военнопленных, находившихся в украинском плену. В Минобороны РФ отметили, что российским солдатам угрожала смертельная опасность.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев нарушил достигнутые ранее договоренности между Украиной и РФ по обмену военнопленными. Изначально обмен планировался в формате 160 на 160, но затем Украина отказалась забирать 70 своих военнопленных.