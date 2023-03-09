«Огненный выхлоп с двигателя»: появилась запись переговоров диспетчера и пилота Boeing 737, аварийно севшего в Санкт-Петербурге

Пилот Boeing 737 назвал причину аварийной посадки самолета в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Пятый канал опубликовал аудиозапись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737, вынужденно вернувшегося в Санкт-Петербург после начала полета рейса в Ижевск. По предварительным данным, в полете отказал двигатель, произошел хлопок и возгорание.

Из обнародованной аудиозаписи следует, что во время полета были зафиксированы три удара, которые пришлись по двигателю. Полученные в результате этого повреждения и привели к тому, что самолет пришлось экстренно посадить в Пулково.

— Пассажиры видели выхлоп, огненный выхлоп с левого двигателя. Скорее всего, птица, — сообщил пилот Boeing 737.

Он добавил, что проблем с посадкой и дальнейшим съездом с полосы быть не должно.

Напомним, рейс летел из Петербурга в Ижевск, но из-за ЧП спустя 10 минут вернулся в Пулково. По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет.