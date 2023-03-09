Попавший под обстрел в ДНР рэпер Птаха вышел на связь Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Рэпер Птаха вышел на связь, с ним все в порядке. Об этом сообщает RT со ссылкой на пиар-директора артиста. Сведения появились вечером 9 марта, спустя более суток после его исчезновения.

Марина Евстифеева сообщила, что Птаха и музыкант «Андрей 3022» рассказали, что хотели «потроллить украинских звезд-солдат», которые демонстративно делают фото и видео на передовой. Однако «шутка явно вышла из-под контроля», цитирует пиар-директор артиста.

Ранее появились сообщения, что рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР, после чего перестал выходить на связь. В зону СВО артист прибыл с гуманитарным грузом.

О состоянии Птахи ничего не было известно более суток. В сети появилось видео, которое артист снимал, предположительно последним. Затем прозвучали выстрелы, после чего телефон рэпера стал недоступен.