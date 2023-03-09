Чехия намерена потребовать у России плату за безвозмездно переданные земли

Чехия решила пересмотреть соглашения о передаче земель для дипломатических миссий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешская газета Seznam zpravy сообщила, что правительство Чехии решило пересмотреть договоренность о безвозмездной передаче СССР 40 земельных участков для дипломатических миссий.

Россия унаследовала эти права после распада СССР. МИД Чехии заявил, что стоимость аренды достигает десятка миллионов крон, и после лишения этих участков статуса дипломатической миссии, России придется расплатиться за аренду. Точную сумму и детали в ведомстве не раскрыли.

Данный инцидент не является первым подобным, ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как власти Польши начали изъятие принадлежащей России недвижимости в Варшаве.

Также у Польши есть территориальные претензии и к Чехии, которая по мнению польских властей, незаконно владеет почти 400 га территорий Польши в результате несправедливого раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах.