Захарова: строительство польского военного центра на Украине втягивает Варшаву в конфликт Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о строительстве польского военно-полевого учебного центра на западе Украины. Дипломат считает, что таким образом Польша продолжает «ползучее освоение» соседней страны, при этом становясь стороной конфликта.

Ранее в СМИ появились сообщения, что компания «Любава» возводит в Волынской области Украины военно-полевой учебный центр, рассчитанный на 600 украинских военных. На деле же на его базе будет располагаться анонсированный ранее «Польский добровольческий легион».

Захарова отметила, что таким образом Польша продолжает «ползучее освоение» территории Украины.

—По сути этот легион создается для формирования комендантских подразделений для контроля над деятельностью органов власти и охраны правопорядка на территориях Западной Украины, — пояснила представитель МИД РФ.

Также Захарова напомнила, что военные объекты на Украине являются законной целью Вооруженных сил РФ.

— То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще-то, видимо, не беспокоит, — сказала дипломат.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер предостерег Польшу от противостояния России. Бывший офицер пояснил, что Варшава не выдержит и трех месяцев боев с ВС РФ.