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НовостиВ мире9 марта 2023 15:16

Зеленскому отказали в выступлении на «Оскаре» второй год подряд

Просьбу политика передал Академии сотрудник крупного голливудского агентства по работе с актерами
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленскому отказали в выступлении на «Оскаре» второй год подряд

Зеленскому отказали в выступлении на «Оскаре» второй год подряд

Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд не дадут выступить на церемонии вручении кинопремии «Оскар».

Как передает Variety, сотрудник крупного голливудского агентства по работе с актерами William Morris Endeavour Майк Симпсон обращался к руководству Академии с предложением включить Зеленского в программу выступления, но получил отказ. Вероятно, политик получил отказ в связи со снижением уровня поддержки Украины среди граждан США, отмечается в сообщении.

Издание пишет, что Симпсон представляет телеведущего Аарона Кауфмана, снявшего вместе с режиссером Шоном Пенном документальный фильм о президенте Украины, премьера которого состоялась в феврале этого года на Берлинском кинофестивале. Сам Пенн неоднократно призывал власти США усилить поддержку Украины, в частности поставить ракеты большой дальности, напомнили авторы публикации.

Как отмечает журнал, в 2022 году просьбу Зеленского о выступлении на «Оскаре» отклонили из-за беспокойства продюсера церемонии, что Голливуд уделяет внимание украинскому конфликту только потому, что он затрагивает белых людей. О подлинной причине отказа президенту Украины в этом году неизвестно.

Как писал сайт KP.RU, в феврале этого года организаторы музыкального фестиваля Сан-Ремо в Италии отказали Зеленскому в видеообращении.