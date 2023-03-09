Пресс-секретарь группировки ВСУ заявил, что НАТО недооценивает серьезность ситуации в Артемовске Фото: REUTERS

В НАТО не до конца понимают суть происходящего в Артемовске, считает пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Им трудно до конца понять логику боевых действий тут. Всей ситуации они все-таки не понимают, яркий тому пример – начало конфликта, когда они считали часы до падения Киева», – заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск может перейти под контроль Вооруженных сил России в ближайшие дни. Это не обязательно будет означать поворотный момент в боевых действиях, однако докажет, что НАТО не следует недооценивать Россию, заявил политик.

Советник временно исполняющего обязанности ДНР Ян Гагин говорил, что российские силы взяли под контроль почти половину Артемовска. По его словам, они взяли под контроль все дороги, ведущие к городу.